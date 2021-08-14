وكيلة صحة كفر الشيخ تشيد بفريق الجراحة العامة في مستشفى دسوق العام

قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن أمس الجمعة وصل إلى استقبال مستشفى دسوق العام رجل سقط من مكان مرتفع على جسم خشبى أدى إلى إختراق بالصدر وتهتك بالعضلة الضامة للذراع ونتجت عنه الإصابة.



وأضافت سلام، في بيان اليوم السبت، وعلى الفور تعامل الفريق المكون من الدكتور محمد عبادة أخصائي الجراحه العامة ورئيس قسم الطوارئ، والدكتور محمد سالم استشاري التخدير، والدكتور محمد نبيل النجار أخصائي الجراحة العامة، والدكتور رامز النجار جراحة عامة، وتمريض العمليات والاستقبال وتم إزالة الجسم الغريب واستكشاف الجرح وخرج المريض من العمليات في وضع مستقر، حيث تم إصلاح العضلة وإزالة باقي الملوثات والحالة الآن محجوزة بقسم الجراحة تحت الملاحظة والعلاج.