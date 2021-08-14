اتحاد الصناعات: المجمعات الصناعية المتكاملة كلمة السر فى نمو الصناعة

قال طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات ان المجمعات الصناعية المتكاملة التى تشرع الدولة فى بنائها ستكون كلمة السر فى نمو وزيادة معدلات الانتاج الصناعى فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف توفيق ان وجود تكليف وتوجيهات رئاسية للحكومة بالتوسع فى انشاء تلك المجمعات اكبر دليل على ايمان الدولة باهمية قطاع الصناعة ودوره الاساسى فى النمو والتنمية.

وتابع أن تلك المجمعات سوف تسهم فى خفض معدلات البطالة والتضخم نظرا لفرص العمل الكبيرة التى ستوفرها، إلى جانب زيادة معدلات الانتاج وبالتالى التصدير.

واوضح توفيق ان تلك المجمعات ستخلق قواعد صناعية واسعة للصناعات الصغيرة للتكامل والتشابك مع المصانع الكبرى لدعم سلاسل التوريد وتوفير فرص عمل للشباب.

وتقوم حاليا وزارة الصناعة والتجارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإنشاء 17 مجمعا صناعيا فى عدد من المحافظات، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وباجمالى تكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه.

وتقدم الحكومة تيسيرات غير مسبوقة فى المجمعات التى يتم طرحها أمام المستثمرين تشمل تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كذلك إلغاء كل التكاليف المعيارية، وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 10 سنوت قابلة للتجديد، فضلا عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر، تيسيرا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كلّف الحكومة بإدراج ملف التوسع فى المجمعات الصناعية ضمن أولويات عمل الحكومة، على أن يتم إعداد خطة عمل تتضمن مناطق مقترحة جديدة لإقامة مجمعات صناعية إضافية.

حيث تم الاتفاق على تخصيص 317 موقعا لإنشاء مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ بهدف توفير فرص عمل للأهالى فى الريف المصرى، وكذا تحقيق التنمية المستدامة.