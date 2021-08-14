نقيب الزراعيين: يجب إعادة النظر في منظومة الدعم لكي يصل لمستحقيه

الزيادة السكانية تلتهم المشروعات التي تنفذها الدولة

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن تحسين جودة الحياة يرتبط بضبط الزيادة السكانية التي تلتهم كافة المشروعات التي تنفّذها الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء السبت، أن منظومة الدعم المُقدَّم للمواطن يحتاج إلى إعادة تنظيم بحيث يصل بالفعل إلى مستحقيه، بالنظر إلى حجم الأموال التي تنفقها الدولة، إذ يبلغ في عشر سنوات ثلاثة تريليونات جنيه.

وأوضح أن تطوير الريف المصري في ثلاث سنوات يُكلِّف 700 مليار جنيه، كما أن تطوير العشوائيات كلّف حتى الآن 600 مليار جنيه، وهو ما اعتبره سببًا يُحتم ضرورة إعادة تنظيم عملية الدعم في أقرب وقت.

وأشار إلى أن الدعم الذي تُقدّمه الدولة لا يتمثّل فقط في الخبز فقط لكن في كل المشروعات لا سيّما تطوير العشوائيات التي لا يتكلف فيها المواطن سوى مصروفات الصيانة فقط.

ولفت إلى أن الدولة حرصت على توفير سكن كريم لكل المصريين، وهو ما لاقى تقدير وإشادة واسعة من قِبل المواطنين الذين باتوا مطمئنين بشكل كامل على مستقبل أبنائهم.