قال المهندس خالد صديق رئيس هيئة التنمية الحضارية، إن المناطق العشوائية التي لا تمثّل خطورة على حياة ساكنيها، مُدرجة ضمن خطة الدولة لتطوير مناطق الجمهورية.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الجمعة، خصّ صديق بالذكر حي المطرية الذي أكّد أنه مُدرج بهذه الخطة ضمن 160 ألف فدان.

حديث صديق عن حي المطرية، جاء بعد يوم من وصول البطلة الأولمبية فريال أشرف إلى منزلها هناك بعد حصول على ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو، وقد حاول مسؤولو الحي تجميل مشهد الطرق هناك قبل وصولها.

وصرّح صديق: "(فريال) نورت المطرية وإحنا هنورها بسبب إنجاز بنتنا"، مشيرًا إلى أبناء المناطق الجديدة التي نفّذتها الدولة خرَّجت أبطالًا، مستشهدًا بحي الأسمرات الذي ينتهي إليه فائزون ببطولة الجمهورية في الكاراتيه والكونج فو.

وأوضح أن هؤلاء الأبطال دخلوا المنافسات للمرة الأولى، بعدما تلقّوا التدريب اللازم في مركز شباب الأسمرات، مشددًا على أنهم سيشاركون فيما بعد في الأولمبياد ويحصدون الميداليات، وعقّب: "هكون فخور بيهم لإنهم ولادي أنا".