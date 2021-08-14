«التصديرى للأثاث»: دعم المعارض والشحن يفتح المزيد من الأسواق الجديدة

قال المجلس المجلس التصديرى للاثاث إن زيادة نسب الدعم المقدمة للشركات والمصدرين فى برنامج المساندة الجديدة خاصة الشحن والمعارض سيعمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى بشكل كبير فى مختلف الاسواق العالمية.

وقال ايهاب درياس رئيس المجلس ان معظم مصانع القطاع تتبنى رؤية تفاؤلية كبيرة خلال الفترة المقبلة، نعمل الآن على وضع خطة طموح لكيفية الاستفادة من المتغيرات الكبيرة التى احدثتها جائحة كورونا فى مختلف الاسواق العالمية.

واضاف درياس ان زيادة نسب دعم المشاركة فى المعارض والعمل على وجود خطوط نقل منتظمة إلى القارة الأفريقية سوف يسهم فى مساعدة الشركات على زيادة معدلات الانتاج والتصدير بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة.

ولفت درياس إلى ان سريان برنامج مساندة الشحن وزيادته ليشمل بجانب السوق الافريقية الأسواق الاستراتيجية لكل قطاع ‏وخاصة الدول الحبيسة والتى ترتفع فيها مصاريف الشحن والنقل امر سيرفع القدرة التنافسية للقطاع كما انه سيقلل تكلفة المنتج المحلى.

وأوضح أن لدى المجلس استراتيجية جديدة وطموح لاقتحام المزيد من الاسواق الجديدة، وهو ما سيعمل على زيادة معدلات نمو القطاع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

ووفق لرئيس المجلس من المتوقع ان تسهم تلك الاستراتيجية فى زيادة عدد الشركات المصدرة فى القطاع، اضافة إلى زيادة معدلات نمو صادرات مصر غير البترولية.

اضاف ان الدراسات التى قام بها المجلس تؤكد امكانية زيادة حجم الصادرات خلال العام القادم بنسبة كبيرة لاسيما بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ، وعودة التجارة العالمية إلى النمو مرة اخرى.

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