ألف شخص يشاركون في ثاني مسيرة فخر للمثليين في سراييفو

شارك نحو ألف شخص اليوم السبت في ثاني مسيرة فخر للمثليين بالعاصمة البوسنية سراييفو.

وقد انطلق المشاركون في المسيرة من مركز مدينة سراييفو باتجاه مقر البرلمان في حضور كثيف للشرطة.

وأمام مقر البرلمان البوسني، انتقد متحدثون مشاركون في المسيرة المسؤولين في السلطة لعدم بذل مزيد من الجهود لمكافحة العنف والتمييز الموجهين إلى المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا.

وينظر إلى سراييفو على أنها مدينة عالمية، لكن المواقف التقليدية القائمة على الأديان والهويات القومية تهيمن على البوسنة ككل.

وتعد سراييفو هي نقطة الالتقاء الفعلية الوحيدة بين البوسنيين المسلمين والصرب الأرثوذكس والكروات الكاثوليك، وهي المجموعات الرئيسية الثلاث التي تبقي فيما بينها على اتفاق سلام هش بعد 26 عامًا من انتهاء الحرب الأهلية في يوغوسلافيا بعد تقسيم البوسنة على أسس عرقية.

واستضافت سراييفو أول مسيرة فخر للمثليين في عام 2019 ، بعد أن حظرت السلطات البوسنية مسيرات مماثلة في السنوات السابقة. وفي عام 2020 الذي شهد تفشي لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، خرج المثليون في مسيرة بالسيارات.