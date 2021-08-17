ألمانيا تعتزم تصنيف أمريكا كمنطقة عالية الخطورة إثر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

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نظرا لتزايد عدد الإصابات بعدوى كورونا تعتزم الحكومة الألمانية تصنيف الولايات المتحدة على أنها منطقة عالية الخطورة اعتبارا من يوم غد الأحد.

ويوضع القادمون من الولايات المتحدة ممن لم يحصلوا على تطعيم أو لم يمروا بتجربة الشفاء من المرض داخل الحجر الصحي لمدة خمسة إلى عشرة أيام.

وتطبق نفس اللائحة على كل من إسرائيل وكينيا والجبل الأسود وفيتنام وإقليمين فرنسيين في نطاق ما وراء البحار.

من ناحية أخرى تمت إزالة البرتغال من قائمة الأماكن الخطرة، باستثناء منطقة الجارف الساحلية المحببة للسائحين ، والعاصمة لشبونة.

ويعفى المسافرون العائدون من المناطق عالية الخطورة لكنهم حصلوا على تطعيم كامل من التزام الحجر الصحي.

يتعين على الآخرين عزل أنفسهم بعد دخول البلاد ولا يمكنهم التحرر من الحجر إلا بعد خمسة أيام وإثبات نتيجة فحص سلبية.

يتم تصنيف البلدان والمناطق عالية الخطورة من خلال ارتفاع الإصابة فيها بعدوى كورونا.

ومع ذلك لم يعد حجم ارتفاع الإصابة فقط هو العامل الحاسم في التصنيف.

فهناك أيضا معايير أخرى مثل سرعة انتشار الفيروس والعبء الذي يعاني منه النظام الصحي في الدولة ونقص البيانات الخاصة بتطورات كورونا.

واعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل سيتم تصنيف تركيا أيضا على أنها منطقة عالية الخطورة، تطبق بشأن القادمين أو العائدين منها لوائح أكثر صرامة عما يطبق على العائدين والقادمين من الأماكن غير المصنفة بهذا التصنيف.