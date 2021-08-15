تونس تتطلع إلى تطعيم نحو 800 ألف شخص ضد كورونا في يوم واحد

تسعى السلطات التونسية إلى تطعيم أكثر من 800 ألف شخص ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، في يوم واحد غدا الأحد في حملة تطعيم استثنائية بعد أسبوع من تطعيم أكثر من نصف مليون شخص في يوم مفتوح.



وتسابق تونس الزمن لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين وبلوغ الهدف المحدد في منتصف تشرين أول/أكتوبر وهو تطعيم نصف سكان البلاد أي 5ر5 مليون شخص.



وجندت السلطة وزارات الصحة والداخلية والدفاع والتربية للتحضير لليوم المفتوح الذي سيشمل من بتراوح سنهم بين 18 و39 عاما، كما خصصت أكثر من 400 مركز للتطعيم في أنحاء البلاد.



ويتوقع أن يشارك الآلاف من المتطوعين وممثلي المنظمات في الحملة الاستثنائية لتطعيم أكثر من 800 ألف شخص لتكون الحصيلة الأكبر على الإطلاق منذ آذار/مارس الماضي.



ومع توفر مخزون كاف من اللقاحات القادمة عبر الهبات الدولية ومبادرة "كوفاكس" العالمية، تعمل السلطات على توسيع نطاق حملة التطعيم المتعثرة منذ منتصف آذار/مارس تحسبا لاستئناف الدروس في منتصف أيلول/سبتمبر واستعادة النسق الاعتيادي للنشاط الاقتصادي.



وحتى يوم أمس الجمعة، تلقى أكثر من أربعة ملايين و22 ألف شخص اللقاح من بينهم مليون و477 ألفا و187 شخصا جرى تحصينهم بالكامل.



وتسبب الوباء في وفاة 21 ألفا و745 شخصا، وإصابة أكثر من 622 ألفا منذ تسجيل أولى الإصابات في آذار/مارس 2020.