قال المهندس عبد المنعم رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن تنظيم الأوكازيون الصيفي يهدف إلى حصول المواطن على احتياجاته بتخفيضات حقيقية وذات جودة عالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حصاد الأسبوع" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون حتى الآن وصل إلى 2437 محلًا، لافتًا إلى رصد بعض المخالفات بينها 186 محلًا لم يستصدر أصحابها التراخيص اللازمة للمشاركة.

وأوضح خليل، أنه يتم تحرير محضر لأي مخالفة ويُحال للنيابة العامة، التي تحيل القضية بدورها للمحكمة وفقًا لما تراه، مشيرًا إلى أن الغرامة تتخطى مليوني جنيه في حالة عرض أوكازيون وهمي عبر البيع بأسعار مخالفة لما يرد في الفواتير.

وأفاد بأنه لم يتم استقبال أي شكاوى من قِبل المواطنين، لكن المخالفات التي تم رصدها جاءت بفعل الرقابة المُشددة التي تفرضها الوزارة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون.

وأوضح أن مفتشين يملكون جودة كبيرة في الرقابة، يتمكنون من كشف وجود أوكازيون وهمي من عدمه، عبر مقارنة الفواتير التي يتم تقديمها قبل الخصم مع الأسعار التي يتم البيع بها.