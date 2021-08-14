 الرئيس السيسي: لا ننافس القطاع الخاص في ملف الإسكان والتشييد.. بل ندعمه - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي: لا ننافس القطاع الخاص في ملف الإسكان والتشييد.. بل ندعمه

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

نشر في: السبت 14 أغسطس 2021 - 12:11 م | آخر تحديث: السبت 14 أغسطس 2021 - 12:11 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة حريصة على عدم منافسة الشركات الخاصة في ملف الإسكان والبناء والتشييد؛ مشيرًا إلى التعاون مع القطاع الخاص بالأراضي والدعم مع الحصول على المقابل على هيئة وحدات سكنية لا أموال.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية افتتاح العديد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، السبت، أن الدولة تقدم إسكان كامل التشطيب، متابعًا: «كل المشروعات التي افتتحناها الآن جاهزة للسكن، والمواطن مش محتاج يوضب الشقة أو الطرق غير مؤهلة».

وشدد الرئيس على ضرورة تشجيع القطاع الخاص بشأن تطوير أدائه، موضحًا: «هدفنا إنه يقدم منتج كامل التشطيب، لأن ذلك سينعكس بالإيجاب على فرص العمل وجودة الحياة».

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