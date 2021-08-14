قال السفير محمد بن يوسف سفير تونس لدى القاهرة، إن موقف بلاده من أزمة سد النهضة ليس دعمًا لكنه واجب تجاه دولة شقيقة كبيرة اسمها مصر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" على شاشة "النهار"، مساء الجمعة، أن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى مصر الأخيرة حملت تأكيدًا على الموقف التونسي الذي يتمثّل في أنّ أمن مصر جزءٌ من أمن تونس، والعكس أيضًا، لافتًا إلى أن أزمة سد النهضة تتعلق بأمن قومي لمصر والسودان.

وأشار إلى أن بلاده تمنت أن يكون هناك اتفاق قانوني مُلزم للجميع، يأخذ بعين الاعتبار حق إثيوبيا في التنمية وأيضًا حق دولتي المصب في المياه، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية.

وأوضح أن تونس لم تكن تتمنى أن تتطور الأزمة وتصل إلى مجلس الأمن، لكن بلاده تمثّل الدول العربية في الدورة الحالية، وبالتالي صدرت توجيهات من الرئيس سعيّد بدعم الموقف المصري في كل ما تطلبه حسبما ترى في هذا الملف.

وأشار إلى أن بلاده قدّمت أدوارًا كبيرًا، من خلال تنسيق رئاسي ووزاري متواصل، مؤكدًا أن حاولت استصدار قرار من مجلس الأمن بشأن الأزمة لكن المجلس لم يكن مستعدًا وجاهزًا لهذه الخطوة وأرجع الموضوع إلى الاتحاد الإفريقي.

ولفت إلى أن توجيهات القيادة التونسية تتمثل في تقديم الدعم لمصر وفق أي آلية يمكن أن تكون مفيدة في دفع الملف للأمام والوصول إلى اتفاق، مؤكدًا جاهزية بلاده على نحو دائم للعب هذا الدور.