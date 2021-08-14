رصف مدخل طريق دسوق - الصالحية وحملات نظافة ورفع كفاءة الكهرباء

شهدت مدينة دسوق وقرى المركز، عدد من حملات النظافة ورفع كفاءة الإنارة، بالإضافة لرصف مدخل دسوق كفر الشيخ "طريق الصالحية"، إضافة لحملات إزالة الإشغالات

وتابع السيد عبدالستار رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال أعمال رصف ووضع طبقة الأسفلت الرابطة مدخل دسوق كفر الشيخ "طريق الصالحية"، امتداد شارع الشركات حتى ميدان أحمد زويل تحت إشراف هيئة الطرق والكباري بكفر الشيخ لليوم الثالث على التوالي، بمتابعة رئيس المركز والمدينة ونوابه وإشراف هيئة الطرق بكفر الشيخ، رئيس وحدة الطرق والكباري بدسوق.

وأشرف عبد الستار، على حملة نظافة شاملة بأحياء مدينة دسوق، واستمرار الحملات المكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، بأحياء مدينة دسوق جنوب وشمال تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعها جهاز النظافة والتجميل بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وفريق العمل المعاون.

كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق ،رفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة ،بإنارة صيانة منطقة البرماوي وشارع محجر السامولي وشارع هنداوي أبو رأس متفرع من شارع الدلتا، وشارع المعمل وشارع العباسي بمنطقة دحروج ،وشارع بجوار هندسة الري بطريق فوه، وشد سلك مقطوع بالموقف العمومي، وشوارع جانبية أخرى متفرقة داخل المدينة.