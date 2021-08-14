 هاني رمزي يعلن توقفه عن تقديم برامج المقالب: لازم ألتفت لنفسي شوية - بوابة الشروق
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هاني رمزي يعلن توقفه عن تقديم برامج المقالب: لازم ألتفت لنفسي شوية

أحمد علاء
نشر في: السبت 14 أغسطس 2021 - 2:10 ص | آخر تحديث: السبت 14 أغسطس 2021 - 2:10 ص

قال الفنان هاني رمزي، إنه لن يقدم برامج المقالب من جديد، بعدما عطّلته في كثير من المناسبات عن أعمال درامية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ليالي ten" على شاشة "ten"، مساء الجمعة: "لازم أشتاق للبرنامج.. لما أحس إني وصلت لمرحلة معينة لازم تكون فيه نقلة تانية".

وفيما رأى رمزي أن جمهور برامج المقالب لم يقل، إلا أنه دعا إلى إحداث تغيير في أفكار البرامج التي يتم تقديمها، مرجعًا ذلك إلى أن التكرار سيصيب الجمهور بحالة من الممل.

وتابع: "هذا الأمر ما دفعني للتوقف عن تقديم هذه البرامج.. قولت لازم ألتفت لنفسي كممثل شوية.. عندي اشتياق إني أعمل دراما".

وأشار رمزي إلى أنه لم يُقدم أي عمل درامي منذ أكثر من ست سنوات، ووصف هذه المدة بـ"أنها كبيرة"، وهو ما يجعله يشعر بالاشتياق للعودة لهذه الأعمال من جديد.

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