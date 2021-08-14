مدير التنمية الحضارية: حققنا هذه الإنجازات بتوفيق ربنا والنوايا الحسنة للرئيس

قالت المهندس خالد صديق مدير صندوق التنمية الحضارية، إن ما أنجزته الدولة في القضاء على العشوائيات لم يكن لتتم دون توفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" الذي يُقدمه الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، على شاشة "الشمس"، مساء السبت، أن الدولة تعمل وفق منظومة واحدة ومترابطة وصولًا إلى تنفيذ الأفكار والحلول على الأرض.

وتابع: "حققنا هذه الإنجازات بتوفيق ربنا أولًا، والنية سواء نية القيادة السياسية أو رئيس الوزراء أو وزير الإسكان أو نية العاملين في الصندوق.. الجميع كانت نواياه حسنة جدًا وتبغي شيئًا واحدًا وهو الإصلاح لوجه الله".

وأشار إلى أن الجهود بدأت بإجراء تصنيف عمراني شامل في مصر، وبالتالي تحديد احتياجات كل منطقة، وهو ما قاد حاليًّا إلى تغيير اسم الصندوق من تطوير العشوائيات إلى التنمية الحضارية.

وأكمل: "الدولة تعمل بتخطيط مسبق وليس بشكل عشوائي في التنفيذ.. كل مسؤول يضع خطة منذ فترات طويلة لكن الأمر يتم وفقًا للأولويات".