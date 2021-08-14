وصف الفنان هاني رمزي، الجيل الجديد من الفنايين الكوميديين بـ"الممتاز جدًا"، وقال إنه يمتلكون إمكانيات كبيرة ويتميزون بخدمة الدم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ليالي ten" على شاشة "ten"، مساء الجمعة، أن فنانيّ الجيل الجديد ظهروا بشكل مختلف وليس امتدادًا لنموذج بعينه وهو ما حقّق لهم النجاح - وفق تقييمه، لكنّه أشار إلى أن هذا الجيل تنقصه الكتابة.

وتابع: "الشغل كتير والورق كتير وهمَّ بيشتلغوا كويس أوي، لكن مأساتنا إننا بندور على نوعية تانية من الضحك.. لو اتفوفقوا في الحصول على ورق كويس هيحافظوا على مستوى آخر، وينظروا لنوعية أعمال يحرصوا على تقديمها".

فيما أشار إلى أن الفنانين الحاليين يلزمهم العمل، فقد أكّد أن الجيل الذي ينتمي إليه لم يُقدّم أعمالًا مميزة في بداية المشوار، لكنهم قدّموا أعمالًا وصفها بـ"التافهة" في هذه الفترة، من أجل إضحاك الجمهور.

وأكمل: "لما الجمهور وثق فيما بدأنا ننتقي الأعمال التي نقدّمها، وهذا ما ينقص الجيل الحالي لكنهم مظلومين".