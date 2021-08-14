 تقارير: واشنطن تستعد لإعطاء جرعة تنشيطية من لقاح كورونا الشهر المقبل - بوابة الشروق
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تقارير: واشنطن تستعد لإعطاء جرعة تنشيطية من لقاح كورونا الشهر المقبل

د ب أ
نشر في: السبت 14 أغسطس 2021 - 10:35 م | آخر تحديث: السبت 14 أغسطس 2021 - 10:35 م

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على إعداد خطة لإعطاء جرعة تنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في أوائل أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن متوسط وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة على مدى سبعة أيام بلغ 645 وفاة أمس الجمعة، ليتضاعف تقريبا في غضون أسبوعين ويصل إلى أعلى مستوى منذ مايو، مع تفشي متحور دلتا في البلاد.

وخلال الموجة الأخيرة من الفيروس في الولايات المتحدة، ارتفع عدد الإصابات بين صفوف الشباب والمسنين، حيث اقترب معدل دخول المستشفيات بين كبار السن في بعض الولايات من المعدلات التي تم تسجيلها في الموجات السابقة.

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