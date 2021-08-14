الرئيس الأمريكي يستعين بأحد مؤثري السوشيال ميديا للتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا

ضم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشاب سيث فيليس، المعروف إعلاميا بـ"الشاب الذي يحمل اللافتة"، إلى جيشه من مؤثري السوشيال ميديا، الذي يرسل من خلالهم الرسائل للشعب الأمريكي؛ للتوعية ضد مخاطر فيروس كورونا، والتشجيع على تلقي اللقاح.

وصرّح مسئول بالبيت الأبيض، لموقع "ديلي ميل"، بأن سيث زار البيت الأبيض أمس الجمعة؛ لمناقشة كيفية مشاركة حسابه على الإنستجرام، الذي يحمل عنوان "الشاب الذي يحمل اللافتة"، في احتجاج السوشيال ميديا ضد فيروس كورونا، وبعدها التقط صورة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في حديقة الورود.

خلال الصورة، وقف الشاب سيث فيليس حاملا لافتة يقول فيها "دعونا نهتم ببعض، ونحصل على اللقاح"، بينما وقف بجانبه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يحمل لافتة أيضا مكتوب عليها "هذا الرجل فهم المقصود".

يقول مسؤول البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي تواصل مع سيث، بعدما نشر الأخير من خلال حسابه على إنستجرام العديد من اللافتات التي تشجع على التوعية ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه كان أكثر من متحمس للمشاركة في هذه الحملة بطرق مبتكرة وواعدة؛ لتوعية الشباب بمخاطر الفيروس، وضرورة الحصول على اللقاح.

تعود قصة الشاب سيث فيليس إلى عام 2019م، عندما أطلق حسابه على إنستجرام باسم "الشاب الذي يحمل اللافتة"، حيث كان يصور نفسه وهو حاملا لافتة من الورق المقوّى، ويقوم بكتابة آرائه عليها، وقد تفاعل الملايين مع آرائه التي كتبها على اللافتات، حتى وصل حسابه حاليا إلى أكثر من 7 ملايين متابع من جميع أنحاء العالم.