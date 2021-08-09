 بعد واقعة ياسمين الخطيب.. وكيل سابق للأوقاف: الزواج كلمتين تجوزِّيني أتجوزك وخلصت المسألة - بوابة الشروق
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بعد واقعة ياسمين الخطيب.. وكيل سابق للأوقاف: الزواج كلمتين تجوزِّيني أتجوزك وخلصت المسألة

الإعلامية ياسمين الخطيب
الإعلامية ياسمين الخطيب
أحمد علاء
نشر في: السبت 14 أغسطس 2021 - 2:18 ص | آخر تحديث: السبت 14 أغسطس 2021 - 2:18 ص

قال سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن مذهب الإمام أبي حنيفة يُسهِّل اشتراطات الزواج.

جاء ذلك بعد واقعة أثارت بها الإعلامية ياسمين الخطيب جدلًا خلال عقد قرانها، بقولها "اشمعنى أبو حنيفة"، بعدما طالبتها المأذونة بالترديد ورائها "وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يُقدِّمه الإعلامي المصري أفندي، عبر شاشة "المحور"، مساء الجمعة، أنه لا يُشترط على الشخص أن يقول جملة وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة، غير أنه أوضح أن هذا القول يطمئن الناس.

وتابع: "لو أن امرأة أو وليها أو العريس قال لولي المرأة زوجني ابنتك أو موكلتك فقال زوجته، فهذا يكفي لا يُشترط ذكر أبو حنيفة أو غيره".

وأشار إلى أن هذه "الديباجة" وُضعت من أكل بث الطمأننية فقط، وأكمل: "الزواج كلمتين.. زوجني زوجتك.. خلصت المسألة، أو لو على مذهب أبو حنيفة من غير ولي، تجوزيني أتجوزك، أمام الشهود، ويتولى المأذون تسجيل الأوراق".

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