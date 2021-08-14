محافظ الشرقية يُتابع أعمال تأهيل وتبطين ترعة بالحسينية بتكلفة 14 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة بدران ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز ومدينة الحسينية، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ، على إلزام الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة والجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أشار المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعة بمركز الحسينية بأطوال 100 كيلو متر، بتكلفة 300 مليون جنيه لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولى وسوف تستكمل الخطة في المرحلة الثانية ليصل إجمالي عدد الترع إلى 35 ترعة بأطوال 180 كيلو متر، وبتكلفه مالية 570 مليون جنيه لخدمه زمام 60 ألف فدان أرض زراعية.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل ترعة بدران بطول 4 كيلو متر، بتكلفة 14 مليون جنيه، لخدمة زمام 1200 فدان مشيرًا الى أن أعمال التأهيل تشمل مباني بالدبش بسمك 30 سنتيمتر وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 12سنتيمتر،وجاري مضاعفة الورديات لسرعة الانتهاء من الاعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.