المغرب يسجل 110 وفيات وأكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن تسجيل 10 آلاف و 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، و110 حالات وفاة، فضلا عن 8 آلاف و 529 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 16 مليونا و240 ألفا و404 أشخاص، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 11 مليونا و389 ألفا و655 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 752 ألفا و76 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 657 ألفا و 958 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 5ر87 في المئة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10 آلاف و933 بنسبة فتك قدرها 5ر1 في المئة.

وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 83 ألفا و185 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 563 حالة.