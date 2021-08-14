الجيش اللبناني: مداهمة محطات الوقود وسط أزمة حادة في المحروقات

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، مداهمة جميع محطات الوقود وسط الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد بسبب النقص الحاد في المحروقات، ومصادرة المخزون من البنزين.

وقال الجيش في تغريدة له عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "باشرنا عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين"، بحسب ما أوردتته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وتهدف مداهمات الجيش على إرغام أصحاب المحطات على بيع ما لديها من مخزون من الوقود.

وتأتي هذه الخطوة وسط احتجاجات يشهدها لبنان على تردي الأوضاع المعيشية وأزمة المحروقات وامتناع محطات الوقود عن تعبئة البنزين.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.

ويستولى اللبنانيون في عدد من المناطق على صهاريج نقل المحروقات، في محاولة لتأمين عمل المولدات الخاصة للكهرباء، فيما تشهد بعض محطات الوقود التي لا تزال تؤمن المحروقات إشكالات تعمل القوى الأمنية على منع تفاقمها.

وبلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يومياً في معظم المناطق اللبنانية بسبب نقص المحروقات لتشغيل محطات الكهرباء.