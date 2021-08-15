الرئيس السوري يدعو إلى الابتعاد عن المركزية في إدارة البلاد

دعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى تفعيل المجالس المحلية والابتعاد عن سلطة المركزية في القرار واعتماد التنمية المتوازنة لإعادة الإعمار في المرحلة القادمة.

وقال الأسد في كلمة له خلال ترؤسه اجتماع الحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية اليوم السبت: إن "المجالس المحلية هي الأقدر على معرفة مصالحها المحلية وطرح الحلول، وهذا يساعد السلطة المركزية والمسؤول المركزي على أن يتبعد عن الغرق في التفاصيل ويتجه باتجاه التفكير الاستراتيجي، فإن اللامركزية تحقق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق الأغنى والأفقر وبين الريف والمدينة".

وأضاف الأسد أن "الأولوية في المرحلة السابقة كانت لاستعادة الأمن، أما اليوم فالأولوية هي للإنتاج وفرص العمل فالإنتاج ضروري لاستمرار الاستقرار وخاصة بعد تحرير الجزء الأكبر من الأراضي في سورية من الإرهابيين".

وتابع الرئيس السوري قائلا إن من أولويات الحكومة أيضاً "مكافحة التهريب التي مازالت في بدايتها وهذا الموضوع يجب أن يكون من أولويات الحكومة ويجب على المؤسسات المعنية أن تكون حازمة وحاسمة بضرب الفساد من دون تردد، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي من دون إصلاح مالي، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح مالي من دون إصلاح ضريبي".

ودعا الأسد الإعلام إلى "التركيز على محاربة المفاهيم الدخيلة على المجتمع السوري في ظل هجمة عالمية لتشويه المفاهيم الوطنية لكل الدول، ودور الإعلام أن يكون جسراً بين المواطن والمسؤول وإذا لم يدخل الإعلام بطرح الحلول فلن يجد لنفسه موقعاً بين المواطنين".

وأعلن يوم الثلاثاء الماضي عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية شهر مايو الماضي، والتي فاز فيها الأسد بنسبة أصوات من الناخبين تجاوزت 95 بالمئة.

وجرى تعديل حكومي بسيط على الحكومة الجديدة، حيث تم تغير خمس وزراء فقط من أعضاء الحكومة السورية المؤلفة من ثلاثين حقيبة.