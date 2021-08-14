زعيم المعارضة الهندية ينتقد تويتر بسبب إغلاق حسابات

اتهم راهول غاندي، أحد كبار قادة حزب المعارضة الرئيسي في الهند، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالتحيز والتدخل في السياسة الهندية اليوم الجمعة، بعد أن تم إغلاق حسابه على الموقع ومواقع قادة الحزب الآخرين.

وتم إغلاق حسابات غاندي وقادة آخرين الأسبوع الماضي بعد أن تبادلوا صوراً لأسرة ضحية حادث اغتصاب وقتل مزعومة عمرها تسع سنوات في نيودلهي .

ويحظر القانون الهندي الكشف عن هوية ضحايا الاعتداء الجنسي، وكانت اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل قد أصدرت إشعارا على "تويتر" تطلب فيه إزالة هذه المواد.

وألقى غاندي في شريط فيديو نشر اليوم الجمعة، باللائمة على تويتر "لمهاجمة الهيكل الديمقراطي للبلاد" والعمل بناء على أوامر من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

وقال غاندي :"تقوم شركة بعملها لتحديد سياستنا. وكسياسي لا أحب ذلك"، محذرا المستثمرين من أن "الانحياز إلى جانب في المنافسة السياسية له تداعيات على تويتر".

ودافع موقع "تويتر" عن خطوته قائلاً إن الصورة انتهكت قواعد الخصوصية الخاصة بها والتي "تم تطبيقها بحكمة ونزاهة على الجميع"، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.