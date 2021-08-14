إحالة العاملين بالوحدة المحلية بميت عاصم في الدقهلية للتحقيق

أجرى عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة منية النصر التابع لمحافظة الدقهلية، جولة بالمرور على الوحدة المحلية بميت عاصم ومركز شباب ميت عاصم التابع لنطاق ذات الوحدة المحلية.

وتبين خلال المرور وجود الوحدة المحلية مغلقة، وعدم وجود أي من العاملين بالنوبتجية، وعلى الفور قرر إحالتهم للتحقيق بالشؤون القانونية برئاسة المركز.

وأثناء مروره على مركز شباب ميت حديد الذي لم يتواجد فيه أحد، وقرر رفع مذكرة لرئيس مركز ومدينة منية النصر لمخاطبة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتغيبين عن العمل بمركز الشباب.

وأكد نائب رئيس مركز ومدينة منية النصر، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على حسن سير العمل، والانضباط الوظيفي ومدى تلبية احتياجات المواطنين ومطالبهم.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة لحسن سير العمل في مختلف القطاعات، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.