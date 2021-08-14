المفوضية الأوروبية تطلق مبادرة جديدة لإعادة تدوير البلاستيك

أطلقت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، مبادرة جديدة تحت عنوان "مواطني أوروبا" لإعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية داخل البلدان الأعضاء.



وذكرت المفوضية -في بيان لها نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني الرسمي- أن مبادرة "مواطني أوروبا" تدعو إلى تحفيز جميع المتاجر داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تبيع الزجاجات البلاستيكية بتثبيت آلات البيع العكسي لإعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية بعد شرائها واستخدامها من قبل المستهلك وجعل الشركات المنتجة لهذه الزجاجات تدفع ضرائب بلاستيكية مقابل نظام إعادة التدوير وإيداع الزجاجات البلاستيكية (وفقًا لمبدأ أن الملوث يجب أن يدفع).



وأضافت المفوضية أن هذه المبادرة مقبولة قانوناً لأنها تستوفي الشروط اللازمة، مشيرا إلى أن منظمي المبادرة يمكنهم من اليوم البدء في جمع التوقيعات اللازمة لتفعيلها، ففي حال تلقوا مليون بيان دعم في غضون عام واحد من سبع دول أعضاء مختلفة على الأقل، فسيتعين على المفوضية التفعيل الفوري.