صحيفة تكشف تفاصيل حادث السطو المسلح على قصر أمير قطر بفرنسا

تعرض قصر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في بلدة موانس سارتو، الواقعة على مقربة من مدينة كان الفرنسية، لحادث سطو مسلح.

وذكرت صحيفة "لاديبيش" الفرنسية، أن قصر أمير قطر على مرتفعات مدينة كان "ألب ماريتيم"، تعرض ليل الخميس/الجمعة، للسطو المسلح، موضحة أن اللصوص استولوا على عدة ساعات فاخرة، وفقاً لمصادر قريبة من التحقيق.

وأوضحت المصادر أن أربعة أشخاص دخلوا منزل الأمير تميم في موانس سارتو عن طريق عبور السياج، مؤكدا معلومات كشفتها إذاعة "آر. تي .إل" الفرنسية.

وذكر مصدر مطلع أن عملية السطو تمت دون عنف رغم أن أحد الجناة كان مسلحا، ورفع مسدسه على أصحاب المنزل، واستولى اللصوص على المقتنيات الفاخرة وخاصة الساعات.

وأضافت الصحيفة، أن الأمير لم يكن متواجدا وقت وقوع حادث السطو، لكن أفرادا من عائلته كانوا في القصر.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإنه عُهد بالتحقيق الذي افتتحه مكتب المدعي العام إلى فرقة البحث في منطقة "جراس"، وهي وحدة للشرطة القضائية، بمساعدة جهاز تحديد الهوية الجنائية في نيس وقسم المباحث الجنائية في مرسيليا.

وتمتلك عائلة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مسكنًا بمساحة حوالي 74.13 فدان في موانس سارتو منذ التسعينيات. وفي عام 2016 قدم منحة بقيمة مليون يورو للبلدة الصغيرة.