وقعت أعمال عنف ضد اللاجئين السوريين، شنها سُكان محليون في منطقتي "أوندر" و"بطل غازي"، في العاصمة التركية أنقرة، في أعقاب مقتل شاب تُركي يسمى "أميرهان يالتشن" على يد شخص سوري.

ونظمت مجموعة من السكان تجمعا بالقرب من منزل الضحية، ثم ساروا في شوارع المنطقة، محطمين واجهات المحال التجارية المملوكة للاجئين للسوريين، وهجموا على منازلهم وحرقوا أكثر من عشرين مركبة يمتلكونها.

وقال شهود عيان إن 6 جرحى من السوريين على الأقل، نقلوا إلى المستشفيات على إثر الاعتداءات، الأربعاء الماضي، أغلبهم حدث نتيجة التدافع أثناء الهروب من الحي خوفا من الهجوم عليهم، ما دفع المواطنين الأتراك لتدشين وسم "لا تلمس أخي" على تويتر للتنديد بما حدث.

أيّها الأنصار ، رفقاً بقلوب أهلنا السوريين



منازلنا ليست مستعمرات تل أبيب حتى تهاجمونا بالتكبير !!! #أنقرة#لا_تلمس_أخي pic.twitter.com/swLkDlzdkE — LENS_OF_FATA.HOMSI (@EyadHoms20) August 12, 2021

الشرطة تأتي متأخرة

قال شهود عيان لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن العشرات من العائلات السورية فروا من الحيين، بعدما لم تتدخل قوات الشرطة ومكافحة الشغب المختصة لفض الاعتداءات إلا بعد مرور ساعتين كاملين.

وأضاف الشهود، إن الشرطة المحلية كانت تعمل طوال ذلك الوقت على التهدئة وليس منع الاعتداءات، لكن السوريين في المنطقتين قالوا إن أعداد المهاجمين كانت بالمئات، وإنهم خربوا العشرات من المحال التي يملكها السوريون، بينما كانوا ينتشرون في كل شوارع الحيين، حتى خلال حضور فرق مكافحة الشغب التركية.

ومن جهتها عبرت الشرطة التركية، في بيان رسمي، عن استنكارها لما جرى، وقالت إنها ألقت القبض على 76 شخصاً من المتورطين في أعمال الشغب، وإنها تجري التحقيقات لنقلهم إلى القضاء، فيما أكد محافظة مدينة أنقرة إغلاق مداخل الحيين المذكورين ومراقبة كل تفصيلة داخله.

وتُقدر الأوساط المحلية أعداد السوريين في حي "بطل غازي" بحوالي 10 آلاف ساكن، من أصل قرابة 60 ألف شخص هُم شكان الحي.

مقتل مواطن تركي كلمة السر

قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية إن أجنبيين اثنين وُجّهت إليهما اهتمامات وتم احتجازهما على خلفية مقتل مراهق التركي.

وأوضحت الشرطة أن 38 من الأتراك المقبوض عليهم خلال الاعتداء، لديهم سجلات جنائية وأدينوا في تهم تتعلق بالنهب والعنف والسطو المسلح.

ومن جانبها قالت نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية، ليلى شاهين أسطا، عبر صفحتها على تويتر: "لا يمكن أن تُنسب الجريمة التي يرتكبها شخص ما في إيذاء أشخاص آخرين، كل مذنب سينال العقوبة اللازمة".

وأضافت "أسطا" أن الذين يحاولون زعزعة والوحدة لا ينبغي منحهم فرصة، وهذا التعليق اعتبره المراقبون بمثابة تحميل للمسؤولية إلى المعارضة وحزب الشعب الجمهوري، الذي يرأس المجلس البلدي في العاصمة، وينظم شبكة المصالح والعلاقات داخل المدينة.

Ne zaman bu kadar merhametsiz olduk,başımıza gelen felaketler bile bize ders olmuyor,mazlumun ahlarımı çıkıyor diyenyok.Hiç birimiz hiç birimizden üstün değiliz.Nefret,kin yerleşmesin içimize sevgi ve merhamet varken

Tekbirimizi zalimlikte kullananlar bulunsun #KardeşimeDokunma pic.twitter.com/Po0dAosupP — 🇹🇷🇹🇷🇹🇷NAGEHAN ÇAVUŞOĞLU 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 (@Nagehanc1) August 12, 2021

عنصرية متأصلة

خلال الهجوم، ردد المعتدون الأتراك شعارات مناهضة للسوريين أثناء تجمعاتهم مثل "لا نريد سوريين هنا"، و"ليأخذهم من أتى بهم لهنا"، "أحياءنا نظيفة فلا توسخوها بالغرباء".

وازدادت الحساسية ضد السوريين خلال العامين الماضيين، بعدما توسعت شبكات أعمالهم التجارية والخدماتية داخل العاصمة أنقرة، وبالذات في الأحياء التي تشكل مركزاً تجارياً لها، حيث أصبح السوريون ينافسون التجار المحليين، فيما يطالب التجار وأصحاب المصالح الأتراك، السلطات المحلية بفرض إجازة عمل أو ترخيص تجاري على السوريين العاملين في القطاع التجاري، لتحصيل الضرائب، وتحسين شروط المنافسة.

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى التي تجري في مدينة أنقرة، التي تُعد من أكثر مناطق تركيا حساسية تجاه اللاجئين السوريين، حيث تعرض طفل سوري للدهس بسيارة خاصة في أواخر شهر مارس الماضي، فيما اتهم ذوو الطفل السائق التركي بالتعمد.

ويقول الناشط المدني السوري سراب أزمشلي، لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه على الرغم من حصول السوريين على وثائق إقامة، لكن ذلك لا يوفر لهم أي شرط قانوني وعرفي للحماية الفعلية لأن المجتمعات التركية قومية ومحافظة، وتتعامل باستعلاء، حتى مع أبناء بلدهم من أبناء الهويات القومية والطائفية غير المركزية، على حد قوله.