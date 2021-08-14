رائدات الأعمال: التعامل غير النقدى أكثر ملاءمة للدفع ويوفر فرص جديدة لتنمية الأعمال

رصد مؤشر ماستركارد لرائدات الأعمال 2020 أهم مزايا الاقتصاد غير النقدى بالنسبة لأعمالهن، أشارت رائدات الأعمال إلى زيادة كفاءة المعاملات عبر قنوات متعددة (60٪)، والسهولة والراحة التى يوفرها عدم التعامل مع الأموال النقدية (60٪). كما عبّرنَ عن تقديرهن للاقتصاد الرقمى لما يوفره من طريقة أكثر ملاءمة للدفع للموردين والموظفين (59٪)، والوصول الأسرع للإيرادات (55٪)، وانخفاض مستويات الاحتيال (53٪)، والوصول إلى فرص جديدة لتنمية الأعمال (50٪).

أشار المؤشر إلى دلائل واضحة حول تفاعل سيدات الأعمال مع عالم جديد من العمل بثقة متجددة وقدرة عالية على التكيف، والاستفادة من فرص أعمال جديدة، أو إعادة تنظيم نماذج أعمالهن بما يتماشى مع السلوك المستجد للمستهلكين، واحتياجاتهم المحلية أو العالمية.

وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بالتمويل والدعم والاهتمام، صنف مؤشر ماستركارد لرائدات الأعمال 2020 أوغندا وبوتسوانا وغانا على أنها أهم ثلاثة اقتصادات فى العالم من حيث عدد سيدات الأعمال كنسبة مئوية من إجمالى أصحاب الأعمال.

كما أشار التقرير إلى وجود إقبال كبير على المخاطرة واهتمام بالابتكار والتفرد والإبداع على صعيد ريادة الأعمال السائدة فى نيجيريا وأنغولا. وتعد زيادة مساهمة رائدات الأعمال علامة إيجابية، إذ تشير نحو نصف رائدات الأعمال (48.7٪) حول العالم إلى أن الدافع الرئيسى لهن هو الرغبة فى المساهمة فى الصالح المجتمعى العام.

وإلى جانب تمكين الشركات التى تقودها النساء فى كل مكان من خلال أدوات قبول المدفوعات الرقمية، تعمل ماستركارد أيضًا على تعزيز التقدم الاجتماعى من خلال التدريب على محو الأمية المالية لدعم ريادة الأعمال بين النساء.

وتشير دراسة جديدة من شركة ماستركارد، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء تؤمن بوجود مزايا ضخمة يعود بها الاقتصاد غير النقدى على شركاتهن وأعمالهن.

ووفقًا لمؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الشرق الأوسط وأفريقيا من ماستركارد، فإن 81٪ من الأعمال التجارية المملوكة لسيدات أعمال فى المنطقة تتمتع بحضور رقمى، مقارنة مع 68٪ من نظرائهن من الرجال.