قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن مبادرة حياة كريمة تمثّل صياغة حياة جديدة للمصريين على كافة المستويات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مشروعات مصر" على شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن قطاع الإسكان حقّق طفرة كبيرة في الفترة الماضية، وأن كل من يتقدم للحصول على وحدة سيتحقق له ذلك، مشيرًا إلى التسهيلات التي وردت في مبادرة التمويل العقاري لتمكين محدودي الدخل من تملك وحدات سكنية.

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة في الريف المصرية لا تقتصر على كونها عبارة عن مبانٍ آو منشآت بنية أساسية، لكنّها حياة شاملة بعدما عانى الريف المصري لسنوات طويلة من عدم الاستثمار فيه، لافتًا إلى أن الريف وُضِع على أجندة الدولة كأولوية للسنوات الثلاث المقبلة.

وأشار إلى أن التكلفة المالية لمشروعات حياة كريمة غير مسبوقة، سواء في مشروعات مياه الشرب أو الصرف الصحي أو مراكز الشباب فضلًا عن مختلف الخدمات الحكومية التي يتم توفيرها للمواطنين على أعلى مستوى.

وأكّد أن الجمهورية الجديدة تشهد توفير حياة حقيقية للمواطنين وليست مجرد مصطلح فلسفي، لافتًا إلى أن المشروعات يتم تنفيذها في مختلف أرجاء القطر المصري.