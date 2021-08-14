كيف تسبب فضيحة الأمير أندرو في تداعيات واسعة على العائلة الملكية؟

يواجه الأمير البريطاني أندرو، ثاني أبناء الملكة إليزابيث، دعوى قضائية في نيويورك من قبل فرجينيا روبرتس، التي تزعم أن الأمير ارتكب بحقها جريمة اعتداء جنسي عندما كانت في السابعة عشر من عمرها.

ادعاءات فيرجينيا روبرتس جوفري ليست جديدة ، لكن هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها دعوى مدنية ضد الأمير التاسع في ترتيب ولاية العرش البريطاني، حيث تسعى فرجينيا للحصول على تعويضات بمبلغ يتم تحديده في المحاكمة.

ورفض ممثل عن الفريق القانوني للدوق التعليق على الدعوى الجديدة يوم الثلاثاء ذ، وكذلك فعل قصر باكنغهام الملكي.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن خيارات الأمير أندرو في هذه المرحلة ليست واضحة بأي حال من الأحوال، فوفقًا لميليسا موراي ، أستاذة القانون في جامعة نيويورك، في خال اختار فريق أندرو القانوني عدم التعامل مع الدعوى المدنية، فقد يعرضه ذلك لحكم موجه ودفع تعويضات مالية محتملة.

ويوضح موراي أن ما تسعى إليه فرجينيا ليس سجن الأمير ، بل مجرد دعوى مدنية للحصول على تعويضات مالية، على حد قوله.

ويعتبر من النادر وصول مثل هذه القضايا المدنية إلى مرحلة المحاكمة أمام هيئة المحلفين، حيث كان يتم حلها بشكل أكثر شيوعًا من خلال حكم مستعجل أو عن طريق التسوية، فيما قد يمثل الخيار الأخير مشكلة بالنسبة للعائلة المالكة.

من جانبه يقول أليكس ماكريدي ، رئيس قسم السمعة والخصوصية في شركة "فارداجيس" القانونية في لندن، والمتخصصة في التعامل مع قضايا العملاء البارزين، أن تداعيات الدعوى يمكن أن تضر بسمعة العائلة.

ويضيف، إن نهج دفن الرأس في الرمال، الذي تتبعه العائلة الملكية، سيثير انتقادات من جهات عديدة، مع العلم انه أيا كان المسار الذي يختاره الأمير أندرو ، فقد تم بالفعل إلحاق ضرر كبير بسمعته الخاصة، وبالعائلة المالكة أيضا، والذي سيكون من الصعب التخفيف من آثاره.

* ماذا ينتظر الأمير أندرو؟

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء الماضي، إن الأمير أندرو ابن الملكة البريطانية إليزابيث، لا يتمتع بحصانة دبلوماسية ضد الدعوى القضائية التي رفعتها فيرجينيا روبرتس، وربما لن تطأ قدمه أمريكا مرة أخرى خوفًا من إحالته إلى المحاكمة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الصحيفة نقلت عن خبراء قانونيون قولهم عدم إمكانية تسليم الأمير أندرو للمحاكمة في قضية مدنية أمريكية جديدة، موضحين أن الأمير أندرو لن يتمكن من الاعتماد على الحصانة الدبلوماسية، لأنها تنطبق فقط على الملكة وأسرتها المباشرة.

لكن في نفس الوقت قال خبراء قانونيون إنه لا يمكن إجبار الأمير على الحضور، لأنه لا يمكن تسليم مواطني المملكة المتحدة لدول أخرى في قضايا مدنية ولا يمكن للمحكمة إجبار الأمير أندرو على الإدلاء بشهادته ما لم يكن موجودًا على الأراضي الأمريكية.

مع ذلك، حتى لو لم يحضر الأمير أندرو إلى المحكمة الأمريكية، يقول خبراء قانونيون إن المحامين سيكونون قادرين على المضي قدمًا في القضية في غيابه، ويقولون إنه لا يزال من الممكن إجباره على دفع تعويضات إذا خسر القضية.

وادعى خبراء ملكيون أن القضية قد تفسد أي خطط لعودة الأمير أندرو إلى الخطوط الأمامية في المهام الملكية، فيما يصر الأمير أندرو مرارًا وتكرارا على نفي وجود أية علاقة جنسية مع روبرتس.