ولي العهد البحريني يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حريق كنيسة المنيرة

بعث ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأحد، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا حادث حريق كنيسة "أبو سيفين" بالمنيرة الغربية في إمبابة شمالي محافظة الجيزة.

وأعرب الأمير سلمان في البرقية، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا"، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي ولشعب مصر الشقيق وأسر الضحايا، مؤكدا تضامن البحرين مع شقيقتها مصر في هذا الحادث الأليم، راجيًا لأهل الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.