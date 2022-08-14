نائبة الرئيس الأمريكي تحضر الجنازة الرسمية لشينزو آبي في اليابان سبتمبر المقبل

صرح مصدر دبلوماسي اليوم الأحد، بأن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، تعتزم حضور الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق المغتال شينزو آبي الشهر المقبل في طوكيو.



وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن زيارة هاريس لليابان لحضور المراسم المقررة في 27 سبتمبر نيابة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف تكون الأولى لها منذ أن تولت منصبها في يناير 2021.



ومن الولايات المتحدة أيضا، يعتزم الرئيس الأسبق باراك أوباما حضور الجنازة.



وقال المصدر إن الحكومة الأمريكية ترتب لإرسال فريق يسبق ذلك إلى اليابان ربما في أواخر أغسطس.



وأعربت هاريس، وهي أول نائب لرئيس أمريكي من ذوي البشرة السمراء ومن أصل أسيوي، عن تعازيها عقب إطلاق النار على آبي، رئيس الوزراء الياباني صاحب أطول فترة في المنصب، في الثامن من يوليو أثناء تجمع انتخابي على طريق في مدينة نارا غربي اليابان.