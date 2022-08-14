الكشف عن مصدر تلوث محدود بمادة زيتية في رصيف ميناء حاويات العقبة بالأردن

تعرض رصيف ميناء حاويات العقبة في الأردن، اليوم الأحد، لتلوث محدود ببقعة زيتية.‏



وكشف مفوض البيئة والسياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور نضال المجالي، أنه تبين بعد أعمال التحقق أن مصدر المادة الزيتية بشكل مبدئي هو إحدى السفن المهيئة للاصطفاف، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.



وتابع أنه "ما زال العمل جار على معالجة التلوث، والذي يتمثل بجزء محصور في أحد أطراف أرصفة ميناء الحاويات، فضلا عن عدد من البقع البسيطة المساحة المتحركة في البحر باتجاه الشاطىء الجنوبي".



وأكد نضال المجالي أن "العمل مستمر بأعلى جاهزية وتشاركية لضمان عدم إلحاق الضرر في الحياة البحرية والتجمعات المرجانية، وذلك لصغر حجم البقع المنتشرة والتي تسير بسرعة حسب حركة الموج باتجاه الجنوب".



وتوقع المجالي أن يتم إزالة كل آثار التلوث خلال الساعات المقبلة مع استمرار المراقبة لإزالة البقع الصغيرة المنتشرة.