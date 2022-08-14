 الكشف عن مصدر تلوث محدود بمادة زيتية في رصيف ميناء حاويات العقبة بالأردن - بوابة الشروق
الأحد 14 أغسطس 2022 2:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

الكشف عن مصدر تلوث محدود بمادة زيتية في رصيف ميناء حاويات العقبة بالأردن

وكالات
نشر في: الأحد 14 أغسطس 2022 - 1:58 م | آخر تحديث: الأحد 14 أغسطس 2022 - 1:58 م
تعرض رصيف ميناء حاويات العقبة في الأردن، اليوم الأحد، لتلوث محدود ببقعة زيتية.‏

وكشف مفوض البيئة والسياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور نضال المجالي، أنه تبين بعد أعمال التحقق أن مصدر المادة الزيتية بشكل مبدئي هو إحدى السفن المهيئة للاصطفاف، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.

وتابع أنه "ما زال العمل جار على معالجة التلوث، والذي يتمثل بجزء محصور في أحد أطراف أرصفة ميناء الحاويات، فضلا عن عدد من البقع البسيطة المساحة المتحركة في البحر باتجاه الشاطىء الجنوبي".

وأكد نضال المجالي أن "العمل مستمر بأعلى جاهزية وتشاركية لضمان عدم إلحاق الضرر في الحياة البحرية والتجمعات المرجانية، وذلك لصغر حجم البقع المنتشرة والتي تسير بسرعة حسب حركة الموج باتجاه الجنوب".

وتوقع المجالي أن يتم إزالة كل آثار التلوث خلال الساعات المقبلة مع استمرار المراقبة لإزالة البقع الصغيرة المنتشرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك