انطلاق جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم 12 أكتوبر القادم

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية المستشار جمال الجلاوي، تحديد موعد انطلاق النسخة الـ11 لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في الثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل برعاية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال الجلاوي، في تصريح اليوم الأحد، إن جائزة الكويت الدولية لحفظ القران الكريم تهدف إلى تعريف الأمة الإسلامية والعربية بالقراءات القرآنية وإبراز دور أئمة القراءات وعلوم القران المحققين، فضلا عن ترغيب الأجيال لحفظ كتاب الله ودراسة علم القراءات.

وأضاف أن الجائزة تهدف أيضا إلى إظهار المتقنين لهذه القراءات على مستوى دول العالم وإشاعة روح التنافس الإيجابي في حفظ القرآن الكريم والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت في الحفظ والتلاوة.

وذكر أن رعاية أمير الكويت لهذه المسابقة تؤكد حرص القيادة على دعم مسيرة حفظ القرآن وتشجيع وإكرام حفظته، مبينا أن الكويت كانت ولا تزال تؤدي دورا رياديا كدولة راعية لشؤون القرآن الكريم عبر تنظيم العديد من الفعاليات ومنها هذه الجائزة.

وأكد أهمية الجائزة في إبراز الوجه الحضاري للكويت كراعية للقرآن الكريم على مستوى العالم، مشيرا إلى حرص الجائزة على تكريم الشخصيات القرآنية البارزة التي تقوم على خدمة كتاب الله على مستوى العالم وترسيخ القيم الإسلامية الوسطية عبر فعاليات الجائزة.