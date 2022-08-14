محافظ الجيزة يرجح: حريق كنيسة المنيرة مرتبط بعشوائية في الأسلاك الكهربائية والتوصيلات

أعرب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن أسفه لوقوع حادث حريق كنيسة المنيرة «كنيسة أبو سيفين» في إمبابة، والذي أسفر حتى الآن عن وفاة 41 شخصًا، وإصابة 14 آخرين، واصفًا إياه بأنه «حادث أليم».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد: «لم نأمل وقوع هذا الحادث لكن قضاء الله نفذ، الحادث وقع في الساعة الثامنة و55 دقيقة، وكل الأجهزة انتقلت في وقت قياسي إلى موقعه».

وأضاف أن سيارات الحماية المدنية كانت موجودة في موقع الحادث قبل تمام التاسعة، متابعة: «توالى وصول سيارات الإطفاء، في نفس التوقيت انتقلت 13 عربة سيارة، أعقبها 15 سيارة أخرى، حتى وصل العدد الإجمالي إلى حوالي 30».

وأعرب عن أمنياته بالسلامة والشفاء لمصابي الحادث بعد نقلهم إلى المستشفيات، مرجعًا وقوع الحادث إلى «وجود عشوائية في الأسلاك الكهربائية والتوصيلات»، لكنه أكد أن هذه الأمور محلها التحقيقيات التي تجريها النيابة العامة والأجهزة المعنية.

وأشار إلى رفع الطوارئ في كل مستشفيات الجيزة، ونقل المتوفين والمصابين إلى مستشفيات إمبابة العام والعجوزة، لتقديم الرعاية الكافية للمصابين، معربًا عن أمنياته بالرحمة للمتوفين، وتقدم بخالص العزاء لأسرهم وذويهم.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع الحادث عن كثب، فضلًا عن أن كل جهات وأجهزة الدولة قدمت كل الدعم والتسهيلات، معقبًا: «مهما قدم من مال فهو لا يساوي أرواح المتوفين، والجمعيات الأهلية تتبارى في تقديم التضامن وكذلك الأزهر والمحافظة، الدعم ليس ماديًا فقط بل معنوي، لاستيعاب أسر المتوفين والمصابين».

واشتعل حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة في إمبابة، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص صباح اليوم الأحد، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها لموقع الحريق بلغت 37 سيارة، ونقلت 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة) ورفعت حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، ووفرت جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.