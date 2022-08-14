تونس تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث كنيسة المنيرة وتضامنها التام مع مصر وشعبها

أعربت تونس، عن خالص تعازيها ومواساتها في ضحايا حادث حريق كنيسة "أبو سيفين"، في المنيرة الغربية في امبابة شمالي محافظة الجيزة، وعن تضامنها التام مع مصر وشعبها.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان اليوم الأحد: "تتقدم تونس بخالص عبارات التعازي وصادق مشاعر المواساة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، إثر الحريق الذي نشب بكنيسة "أبو سيفين" بمنطقة إمبابة، مخلفًا خسائر في الأرواح البشرية وعشرات الجرحى والمصابين".

وأضافت الوزارة: "في هذا الظرف الأليم، تعرب تونس عن تضامنها التام مع مصر وشعبها الشقيق، وتسأل الله العزيز القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل .. حفظ الله مصر من كل مكروه".