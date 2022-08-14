الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتبادل الموقوفين مع واشنطن

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، عن استعداد بلادها اتخاذ إجراءات ملموسة لتسهيل تبادل الموقوفين مع الولايات المتحدة، شرط إتمام هذا التبادل بكفاءة.

وقالت زاخاروفا في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن "الجانب الروسي مستعد لمفاوضات مهنية وإجراءات ملموسة في هذا الاتجاه ولكن بشكل احترافي فقط، ومع من هم مؤهلون لإدارة مثل هذه العمليات التي لا تجرى عبر مكبرات الصوت".

وشددت زاخاروفا على أن "نجاح المفاوضات لا يعتمد على شخص واحد، أو هيكل واحد، وإنما على فريق عمل محترف".

وعرضت واشنطن على موسكو في وقت سابق، مبادلة رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت، الذي يقضي عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة بتهمة تهريب الأسلحة، وببريتني جرينير المدانة بتهريب وحيازة المخدرات، وبول ويلان المدان بتهمة التجسس في روسيا.