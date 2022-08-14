وزيرة الخارجية الألمانية تدين الهجوم على الكاتب سلمان رشدي

أدانت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك الهجوم على الكاتب البريطاني الهندي الأصل سلمان رشدي في الولايات المتحدة.



ونشرت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر بيانا على تويتر مساء أمس السبت، قالت فيه إن " من يبرر محاولة الاغتيال هذه لا ينشر شيئا آخر سوى الكراهية والتطرف. وعلى من يؤمن بالتعايش السلمي أن يتصدى لهذا الأمر على نحو واضح وثابت".



وكان رشدي تعرض لهجوم نفذه شاب يبلغ من العمر 24 عاما على مسرح مفتوح خلال جلسة قراءة في منطقة تشوتاكوا بولاية نيويورك صباح أول أمس الجمعة، وأصيب بجروح خطيرة وطعنات في رقبته وبطنه.



ونُقل رشدي إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية ووُضع على جهاز التنفس الصناعي، وفقا لما ذكره مدير أعماله أندرو ويلي.



وكانت فتوى صدرت في إيران قبل أكثر من 30 عاما من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الراحل آية الله الخميني بإهدار دم سلمان رشدي بسبب كتابه "آيات شيطانية" الذي نُشر في عام 1988 حيث اتهمه الخميني بإهانة الإسلام والنبي محمد والقرآن في هذا الكتاب.