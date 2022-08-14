 توقيف مسلح أطلق أعيرة نارية في مطار كانبيرا الأسترالي - بوابة الشروق
الأحد 14 أغسطس 2022 12:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

توقيف مسلح أطلق أعيرة نارية في مطار كانبيرا الأسترالي

وكالات
نشر في: الأحد 14 أغسطس 2022 - 12:19 م | آخر تحديث: الأحد 14 أغسطس 2022 - 12:19 م
أوقف شخص، اليوم الأحد للاشتباه بأنه أطلق عيارات نارية في المحطة الرئيسية من مطار كانبيرا الذي تم إخلاؤه، على ما أعلنت الشرطة الأسترالية.

وذكرت الشرطة في بيان، أنه "تم إخلاء محطة مطار كانبيرا من باب الحيطة والوضع في المطار تحت السيطرة" بدون الإشارة إلى وقوع إصابات.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم إخلاء مطار العاصمة الأسترالية كانبيرا يوم الأحد بعد أن فتح مسلح النار.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاز الشرطة لرجل داخل المطار بينما كان المسافرون ينظرون إليه.

كما تجمع مندوبو وسائل الإعلام وأشخاص خارج المطار بعد عملية الإخلاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك