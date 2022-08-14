رئيس وزراء إسرائيل: العملية الأخيرة في غزة حققت الأهداف واستعادت قوة الردع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في غزة "حققت كافة الأهداف واستعادت قوة الردع".

ونقلت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عنه القول، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "سيُطرح على الحكومة اليوم ملخص المعركة في غزة.. حيث تم تحقيق كافة الأهداف، وتمت استعادة قوة الردع، وإزالة التهديد عن سكان جنوب البلاد. وتم توجيه ضربة قوية لتنظيم الجهاد الإسلامي، بقتل أبرز قادته".

وقال إن الحكومة تجهز حزمة مساعدات وتعويضات لسكان منطقة غلاف غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين إثر العدوان الإسرائيلي الذي استمر من الجمعة الخامس من أغسطس وحتى الأحد السابع من نفس الشهر، 49 شهيدا، بينهم 16 طفلا وأربع سيدات.

وتوسطت مصر في إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء جولة التوتر التي وصفت بأنها الأشد منذ مايو 2021 عندما دار قتال عسكري عنيف بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمر 11 يوما، وأسفر عن استشهاد أكثر من 255 فلسطينيا ومقتل 13 في إسرائيل.