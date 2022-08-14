الجيش الأوكراني يستهدف قوات روسية تهدد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا

استهدفت القوات الأوكرانية، جنودا روس يطلقون النار على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أو يستخدمونها كقاعدة لإطلاق النار.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن حوادث متعددة لقصف منشأة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.

وسيطرت القوات الروسية على المحطة النووية في وقت مبكر من الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمة له: "كل جندي روسي سواء يطلق النار على المحطة أو يطلق النار مستخدما المحطة كغطاء لا بد أن يفهم أنه يصبح هدفا خاصا لعملاء مخابراتنا وأجهزتنا الخاصة وجيشنا".

إلى ذلك، قال مصدران في قطاع الشحن لوكالة "رويترز"، إن أول سفينة تغادر أوكرانيا بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة تقترب من ميناء طرطوس السوري يوم الأحد.

وأبحرت السفينة رازوني من ميناء أوديسا الأوكراني في الأول من أغسطس، بموجب اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.