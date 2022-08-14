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الكاظمي يفتتح منزل الشاعر الجواهري بحلته الجديدة

د ب أ
نشر في: الأحد 14 أغسطس 2022 - 9:08 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أغسطس 2022 - 9:08 ص
افتتح رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم السبت بيت شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري في حي القادسية ببغداد بعد إعادة تأهيله.

وأكد الكاظمي خلال افتتاح المنزل "حرص الحكومة على رعاية الثقافة، واستحضار السّيَر الوضاءة لمبدعي العراق ومآثرهم الفكرية والثقافية.

وأشار إلى أهمية افتتاح بيت الجواهري كونه إحدى القامات الشعرية والصحفية التي يفخر بها العراق كما قدم الشكر لكل الجهود التي ساهمت في إعادة إعمار بيت الجواهري وإظهاره بالشكل الذي يعكس رمزية شاعر أرخ بشعره نضال الشعب العراقي والعربي، حتى صار شاعر العرب الأكبر، وليس شاعر العراق فقط. 

وقال الكاظمي "شعر الجواهري المفعم بالوطنية والإنسانية والإنفتاح والحوار، يدعونا اليوم للخروج من التخندقات الفئوية والشخصية، والذهاب إلى رحاب الوطنية الواسعة والشاملة للعراقيين جميعاً".

وحضر مراسم  الافتتاح وزير الثقافة والسياحة والآثار وأمين بغداد وعائلة الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري.

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