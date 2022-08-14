سفراء الإمارات وتونس والصومال يعربون عن تعازيهم في ضحايا حريق كنيسة المنيرة

قدمت السفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، خالص تعازيها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصري، في ضحايا حادث الحريق الذي شهدته كنيسة "أبو سيفين" بالمنيرة الغربية في إمبابة شمالي محافظة الجيزة.

ودعت السفيرة المولى عز وجل أن يُلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وطنًا وشعبًا.

كما تقدم سفير تونس بالقاهرة السفير محمد بن يوسف بخالص التعازي وصادق المواساة إلى مصر -رئيسًا وحكومةً وشعبًا- في ضحايا الحادث، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب مصر، ومواساته وتضامنه معها في هذا المصاب الجلل، متمنيًا أن يُلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يَمُن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

وأعرب سفير جمهورية الصومال الفيدرالية السفير إلياس شيخ عمر عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري في ضحايا الحادث.

وأكد سفير الصومال تضامن بلاده مع مصر في هذا الحادث الأليم، ووقوف بلاده إلى جانب مصر، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والسلام.

وتقدم سفير الصومال بخالص العزاء لكافة أسر ضحايا هذا الحادث الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يَمُن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.