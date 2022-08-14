ليبيا وهولندا تبحثان جاهزية مفوضية الانتخابات لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح اليوم الأحد، مع سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوكونينج، والوفد المرافق له، خطط الدعم المستقبلي للمفوضية، والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية، ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أنه تم -خلال اللقاء- استعراض أوجه الدعم الفني والاستشاري المقدم عبر مشروع (بيبول)، الذي يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

من جهته، جدد السفير دولف دعم حكومة بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، مشيدا بمستوى جاهزية المفوضية وحرصها على إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.