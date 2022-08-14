البرهان: القوات المسلحة ستظل وفية للشعب السوداني وتنحاز لخياراته الوطنية

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة ستظل وفية للشعب السوداني وتنحاز لخياراته الوطنية في كل الأحوال، وأن الجيش يستمد شعبيته من شعبه، حسب وكالة أنباء السودان "سونا".



وتقدم البرهان، خلال كلمته اليوم الأحد، في احتفالات الجيش الـ68 بمدينة شندي، بالتهئنة للشعب السوداني وقادة القوات المسلحة والقوات النظامية في الشرطة وجهاز المخابرات الوطني وقوات الدعم السريع بالعيد الوطني.



وأضاف أن القوات المسلحة تظل تسير على نهج قادتها وأسلافها، ويشكل العيد الوطني تقليدا تتوارثه الأجيال في القوات المسلحة، ويجئ العيد دعما للوقوف صفا واحدا شعبا وجيشا ووضع المصلحة الوطنية في المقدمة.



وذكر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، القوى السياسية، بمآلات الأوضاع بالبلاد، لافتا إلى أنها لا تحتمل التشرذم والتفرقة، داعيا القوى السياسية بتحمل مسؤوليتها الوطنية، وذلك بالتقدم في التوافق الوطني والجلوس للتحاور، قائلا: "الوقت يتسرب من بين أيدينا، وظللنا نكرر أننا على مسافة واحدة من الجميع، ونأمل أن تنتهي المبادرات إلى صيغة توافقية نستكمل فيها الفترة الانتقالية، ونخلص لانتخابات حرة ونزيهة".



واستضافت مدينة شندي بولاية نهر النيل، اليوم، احتفالات القوات المسلحة السودانية الـ68، التي تستمر حتى 21 أغسطس الجاري، حيث شهد العيد الوطني للقوات المسلحة عرضا عسكريا وجويا لقوات الشعب المسلحة والفرق المتخصصة بحضور قادة القوات المسلحة السودانية، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، وقادة المخابرات العامة والشرطة، وقادة حركات الكفاح المسلح.