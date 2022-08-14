روسيا تخصص نصف مليار دولار لتطوير وترقية شبكات الاتصالات

أعلنت الحكومة الروسية إنفاق أكثر من 30 مليار روبل روسي (500 مليون دولار) على برنامج البحث والتطوير لتحديث شبكات الجيل السادس حتى عام 2025.

ونقلت شبكة "البلقان" الإخبارية المتخصصة في شئون شرق أوروبا وأوراسيا، أن روسيا يمكن من خلال مؤسساتها (معهد أبحاث الراديو) إجراء عملية ترقية الشبكات، والذي سيشمل تطوير نماذج أولية للمعدات اللازمة بالإضافة إلى البحث عن التوافق الكهرومغناطيسي.

وذكرت شبكة البلقان أن معظم مشغلي الاتصالات الروس حاليًا، مثل نظرائهم الأجانب، يقومون ببناء شبكات باستخدام معدات تدعم معيار شبكات اتصالات الجيل الخامس المصممة لزيادة السرعة وتقليل زمن الاستجابة وتحسين مرونة الخدمات اللاسلكية، لكن شبكات الجيل الخامس لا تعمل في روسيا وهو مشغول حاليًا في روسيا من قبل الأجهزة السرية.

وأوضحت شبكة البلقان - في تقرير - أن مشغلو الهواتف المحمولة في روسيا يركزون على دعم شبكات الجيل الرابع في الوقت الحالي - التي تعد قدراتها مرضية لمعظم العملاء- وتنشر خدمات الجيل الخامس بدلاً من الجيل السادس، وفقاً لمراقبين، إذ تتأثر شبكات الاتصالات الروسية بالتزامن مع حزمة العقوبات الغربية.

ورجحت آراء مراقبين، وفق التقرير، أن تشرع روسيا في إجراء بحوث حول نشر خدمات الجيل السادس إذ تعتبر روسيا بحاجة إلى تخصيص ميزانية كبيرة لذلك، وتحديد الدول ومقدمي المعدات للعمل والتعاون معها فيما يتعلق بالمعايير التقنية والمعدات، ولن تتمكن من الإقدام على التطوير في مجال الاتصالات دون تعاون دولي، وكلما زادت الطموحات، كلما بات القيام بذلك أكثر صعوبة وكلفة على روسيا.