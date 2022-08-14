سوناك يدعو لندن لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية بعد مهاجمة سلمان رشدي

دعا المرشح لرئاسة الوزراء البريطانية ريشي سوناك إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، بعد الهجوم على الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي في نيويورك مؤخرا.

وقال سوناك في تصريح لصحيفة "التلغراف": إن لندن يجب أن تصنف الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية".

وأضاف: "نحن بحاجة ماسة إلى صفقة (نووية) جديدة ومعززة وعقوبات أكثر صرامة، وإذا لم نتمكن من تحقيق نتائج ، فعلينا أن نبدأ في التساؤل عما إذا كانت خطة العمل الشاملة المشتركة قد وصلت إلى طريق مسدود".

وتابع أن "الهجوم الوحشي بالسكاكين على سلمان رشدي يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للغرب، ورد الفعل الإيراني على الهجوم يعزز ضرورة فرض حظر على الحرس الثوري الإيراني".