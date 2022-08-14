أعلنت شرطة روتشديل في مانشستر الكبرى ببريطانيا القبض على مشتبه فيه كان يختبئ داخل دمية دب.

وغردت شرطة مانشستر الكبرى: "عندما رأينا هذا الدب الضخم يتنفس أثناء مطاردة لص، اعتقدنا أن شيئا ما لم يكن صحيحا.. ثم وجدنا المشتبه فيه داخل الدب!".

وعثرت الشرطة على الفتى (18 عاما) الذي كانت تلاحقه بسبب سرقة سيارة في مايو، وعدم دفع ثمن الوقود في اليوم نفسه.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى في بلدة روتشديل على "فيسبوك": "إنه الآن خلف القضبان بعد أن حكم عليه الأسبوع الماضي بسرقة سيارة، والقيادة دون رخصة، والفرار من محطة بنزين دون دفع المقابل".

وأشارت الشرطة إلى أنه حكم عليه بالسجن تسعة أشهر، مضيفة: "نأمل أن يكون لديه وقت لتحسين سلوكه في السجن".