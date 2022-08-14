بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 5 ملايين و495 ألف شخص

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى 5 ملايين و495 ألف لاجئ، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكرت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية - أن ضباط حرس الحدود أجروا أمس السبت حوالي 27700 عملية تفتيش على الحدود على الأشخاص الذين يدخلون بولندا من أوكرانيا.

وذكر أن أكثر من 3.63 مليون شخص غادروا بولندا متجهين إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب حيث عبر أمس السبت، حوالي 33700 شخص الحدود من بولندا إلى أوكرانيا.

وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.