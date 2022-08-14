مصرع 13 شخصا وإصابة 5 آخرين في حادث تحطم حافلة ركاب شرقي باكستان

أعلن مسئولون في باكستان، اليوم الأحد، مصرع 13 شخصا على الأقل وإصابة 5 آخرين جراء حادث انقلاب شاحنة وسقوطها فوق حافلة ركاب شرقي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن المسئول البارز في منطقة "لياقاتبور" بولاية "البنجاب" رياسات علي قوله إن الحادث وقع بالقرب من بلدة "فيروزا" وسط هطول الأمطار بغزارة على المنطقة، مضيفا أن شاحنة محملة بأكياس السكر انقلبت وسقطت فوق حافلة الركاب.

وأشار إلى أن عمال الإنقاذ لم يتمكنوا من إخراج سوى خمسة ركاب أحياء بإصابات خطيرة، وأن سائق الشاحنة لم يكن بين القتلى.